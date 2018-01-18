В Британии назначили первого в истории министра по вопросам одиночества
Должность заняла заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, сообщает Evening Standard.
Отмечается, что соответствующую должность решили создать по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством. Сначала создать комиссию намеревалась политик Джо Кокс вместе с коллегой по парламенту Симой Кеннеди. Но после убийства Кокс в 2016 году ее коллеги приняли решение продолжить работу в этом направлении и объявили о создании комиссии.
В ближайшее время правительство разработает комплексную программу, которая поможет британцам избавиться от социальной изолированности.
По данным Крауч, около половины британцев в возрасте 75 лет и старше, примерно два миллиона людей, — живут одни и, зачастую, не общаются с другими людьми неделями.
- По данным Красного Креста, около девяти миллионов людей в мире всегда или очень часто чувствуют себя одинокими.
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