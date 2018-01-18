В Британии назначили первого в истории министра по вопросам одиночества

18 января, 2018, 00:44

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в стране министра по вопросам одиночества

Должность заняла заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, сообщает Evening Standard.

Отмечается, что соответствующую должность решили создать по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством. Сначала создать комиссию намеревалась политик Джо Кокс вместе с коллегой по парламенту Симой Кеннеди. Но после убийства Кокс в 2016 году ее коллеги приняли решение продолжить работу в этом направлении и объявили о создании комиссии.

В ближайшее время правительство разработает комплексную программу, которая поможет британцам избавиться от социальной изолированности.

По данным Крауч, около половины британцев в возрасте 75 лет и старше, примерно два миллиона людей, — живут одни и, зачастую, не общаются с другими людьми неделями.