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В Британии назначили первого в истории министра по вопросам одиночества

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в стране министра по вопросам одиночества

Должность заняла заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, сообщает Evening Standard.

Отмечается, что соответствующую должность решили создать по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством. Сначала создать комиссию намеревалась политик Джо Кокс вместе с коллегой по парламенту Симой Кеннеди. Но после убийства Кокс в 2016 году ее коллеги приняли решение продолжить работу в этом направлении и объявили о создании комиссии.

В ближайшее время правительство разработает комплексную программу, которая поможет британцам избавиться от социальной изолированности.

По данным Крауч, около половины британцев в возрасте 75 лет и старше, примерно два миллиона людей, — живут одни и, зачастую, не общаются с другими людьми неделями.

  • По данным Красного Креста, около девяти миллионов людей в мире всегда или очень часто чувствуют себя одинокими.
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