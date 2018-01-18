В Австралии беспилотник помог спасти двух тонувших подростков

18 января, 2018, 16:27

В Австралии спасатели использовали беспилотник для того, чтобы спасти двух подростков 15 и 17 лет, которые тонули

Об этом сообщает ABC News.

Это произошло когда спасатели пляжа на юг от Брисбена готовились к учениям по использованию дронов для спасения людей в море.

Власти австралийского штата Новый Северный Уэльс информируют, что тренировка превратилась в настоящую спасательную операцию, когда кто-то заметил, что двое парней попали в беду, плавая за флажками безопасности.

Спасатели запустили беспилотник, направили его к пловцам и сбросили им надувное спасательный средство. Подростки ухватились за него и без препятствий доплыли до берега.

"Никогда ранее беспилотник, оборудованный надувным спасательным средством, не использовался для спасения людей", – заявил вице-премьер Нового Южного Уэльса Джон Баріларо.

Спасательная операция длилась 70 секунд. Оба пловца были истощены, но остались невредимыми.