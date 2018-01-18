В Австралии беспилотник помог спасти двух тонувших подростков
Об этом сообщает ABC News.
Это произошло когда спасатели пляжа на юг от Брисбена готовились к учениям по использованию дронов для спасения людей в море.
Власти австралийского штата Новый Северный Уэльс информируют, что тренировка превратилась в настоящую спасательную операцию, когда кто-то заметил, что двое парней попали в беду, плавая за флажками безопасности.
Спасатели запустили беспилотник, направили его к пловцам и сбросили им надувное спасательный средство. Подростки ухватились за него и без препятствий доплыли до берега.
"Никогда ранее беспилотник, оборудованный надувным спасательным средством, не использовался для спасения людей", – заявил вице-премьер Нового Южного Уэльса Джон Баріларо.
Спасательная операция длилась 70 секунд. Оба пловца были истощены, но остались невредимыми.
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