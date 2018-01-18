 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Австралии беспилотник помог спасти двух тонувших подростков

В Австралии спасатели использовали беспилотник для того, чтобы спасти двух подростков 15 и 17 лет, которые тонули

Об этом сообщает ABC News.

Это произошло когда спасатели пляжа на юг от Брисбена готовились к учениям по использованию дронов для спасения людей в море.

Власти австралийского штата Новый Северный Уэльс информируют, что тренировка превратилась в настоящую спасательную операцию, когда кто-то заметил, что двое парней попали в беду, плавая за флажками безопасности.

Спасатели запустили беспилотник, направили его к пловцам и сбросили им надувное спасательный средство. Подростки ухватились за него и без препятствий доплыли до берега.

"Никогда ранее беспилотник, оборудованный надувным спасательным средством, не использовался для спасения людей", – заявил вице-премьер Нового Южного Уэльса Джон Баріларо.

Спасательная операция длилась 70 секунд. Оба пловца были истощены, но остались невредимыми.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2018 четверг

больше новостей

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать