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В AppStore "взорвалось" приложение, которое "платит" криптовалютой за то, что вы ходите

Sweatcoin вышел в лидеры топа бесплатных приложений AppStore. Стартап позволяет "майнить" криптовалюту с помощью пеших прогулок

Об этом сообщает TechCrunch.

Компания получила около $6 млн в первом раунде инвестиций и теперь планирует глобальную экспансию. В американском топе AppStore приложение Sweatcoin "выстрелил" в начале января. Сейчас в топе оно уступает только Google Arts & Culture.

Кроме США, стартап пока начал работу только в Великобритании и Ирландии. Но благодаря полученным от ряда венчурных фондов инвестиций планирует расширение на рынки многих стран Европы и Азии.

Sweatcoin придумали двое россиян - Антон Дерлятка и Олег Фоменко. Приложение сообщает, сколько шагов прошел обладатель смартфона в день. Каждая тысяча шагов - 0,95 токена.

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В настоящее время токены можно обменивать на товары и услуги для здорового образа жизни: например, заработать на абонемент в спортзал или на новый фитнес-трекер. "Мы меняем саму основу ценности, которую несут здоровье и фитнес и даем людям мотивацию жить лучше", - говорит Фоменко.

Бесплатная версия программы ограничивает дневную норму пятью токенами. Хочешь больше - купи полную. По собственным данным компании, приложением пользуется более 2 млн любителей платных прогулок, а за последний квартал выручка выросла на 266%.

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Sweatcoin привлекла в первом раунде инвестиций $5,7 млн от венчурных фондов Goodwater Capital, Discovery Fund, Seedcamp и ряда индивидуальных инвесторов.

Авторы программы отмечают, что сейчас получение токенов для многих пользователей - всего лишь еще один способ психологической мотивации. Однако, они намерены добавить полноценный блокчейн, который позволит обменивать монеты, продавать и покупать их, как и другую криптовалюту.

Дерлятка говорит, что был бы рад, если бы Sweatcoin в будущем можно было использовать, например, для уплаты налогов.

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