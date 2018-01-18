Украинский бизнесмен поставлял в "ДНР" военное снаряжение и платил там налоги
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что уроженец Мариуполя последнее время проживал во временно оккупированном Донецке. Там он зарегистрировал по псевдозаконодавству оккупантов коммерческую структуру, которая обеспечивала военным снаряжением и боеприпасами "ДНР".
Мужчина получал сырье и комплектующие из России через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска.
Он полностью платил все налоги" в фейковые структуры боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.
СБУ задержала его в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.
Злоумышленнику объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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