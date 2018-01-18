Украинская теннисистка Цуренко выбыла из Australian Open

18 января, 2018, 09:54

Украинка Леся Цуренко проиграла Агнешке Радванской из Польши во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.

Украинка выиграла первый сет 6:2 и вела во второй партии со счетом 5:4, но смогла выиграть решающую подачу. Радваньска перехватила инициативу и взяла второй и третий сеты - 7:5, 6:3.

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