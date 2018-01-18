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Украинская теннисистка Цуренко выбыла из Australian Open


фото: twitter.com/LTsurenko
Украинка Леся Цуренко проиграла Агнешке Радванской из Польши во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.

Украинка выиграла первый сет 6:2 и вела во второй партии со счетом 5:4, но смогла выиграть решающую подачу. Радваньска перехватила инициативу и взяла второй и третий сеты - 7:5, 6:3.

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  • Затем в 1/16 финала турнира Grand Slam сыграют три украинки - Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Бондаренко.
  • Свитолина и Костюк в третьем раунде встретятся между собой, Бондаренко поспорит за выход в 1/8 финала со словачкой Магдаленой Рибариковой.
  • В мужском одиночном турнире продолжает борьбу украинец Александр Долгополов, следующим соперником которого станет аргентинец Диего Шварцман.

 

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