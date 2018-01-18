Украинская теннисистка Цуренко выбыла из Australian Open
18 января, 2018, 09:54
Украинка Леся Цуренко проиграла Агнешке Радванской из Польши во втором круге Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.
Украинка выиграла первый сет 6:2 и вела во второй партии со счетом 5:4, но смогла выиграть решающую подачу. Радваньска перехватила инициативу и взяла второй и третий сеты - 7:5, 6:3.
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- Затем в 1/16 финала турнира Grand Slam сыграют три украинки - Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Бондаренко.
- Свитолина и Костюк в третьем раунде встретятся между собой, Бондаренко поспорит за выход в 1/8 финала со словачкой Магдаленой Рибариковой.
- В мужском одиночном турнире продолжает борьбу украинец Александр Долгополов, следующим соперником которого станет аргентинец Диего Шварцман.
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