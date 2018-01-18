Украинцы жалуются Омеляну на Укрзализныцю через Facebook

18 января, 2018, 19:23

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассмотрит жалобу на организацию работы одного из подразделений "Укрзализныци" в рамках встречи представителей компании с общественными активистами

Об этом он сообщил в комментарии к посту пользователя Facebook Константина Кравца о продаже месячных проездных на направление "Тарасовка-Киев", который сейчас приобретает популярность.

"Как раз сегодня проводим встречу Укрзализныци с общественными активистами. Приходите в 14.00 в Министерство, обсудим и этот вопрос", - написал министр.

Как сообщил на своей странице Константин Кравец, в 2018 году на продажу месячных проездных на направление "Тарасовка-Киев" работает только одна касса — №101".

"Время ее (кассы - ред.) работы с 7:00 до 18:30. И оно (время) наполнено таким шквалом всевозможных технических перерывов и других «Вышла! Скоро буду», что застать кассира на месте экстрасложно. Еще момент — кассир ножницами вырезает на каждом проездном тариф, который является ничем иным, как издевательством — стоимость его составляет 208 грн и 7 копеек! ...ножницами! Карл! Минут 5 на каждого в очереди. 15 минут на морозе. Раз в месяц проводится данная процедура", — написал он.

И продолжил: "Электронные мультипасы? В Киеве? В 21-м веке? Нет! Не слышали! И еще вопрос — а зачем на этом проездном моя фамилия и инициалы? Никто никогда из всех встреченных мной женщин, пропускающих на электричку, не поинтересовался ими. И если я отдам проездной жене, например, а сам останусь дома, то почему она не может им воспользоваться?"

Свой пост пользователь адресовал как своим читателям, так и лично министру инфраструктуры.

На это один из читателей соцсети заметил: "Нашел, кого тегнуть (обозначить гиперссылкой — прим. ред.). У него же категории космического масштаба, а ты с какими-то ножницами пристал..."

Не прошло и пяти минут после этого комментария, как министр отреагировал на жалобу и пообещал рассмотреть ее.