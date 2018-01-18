Украинцев предупреждают о шторме в Европе, отменены более 200 авиарейсов
18 января, 2018, 10:02
Консульская служба Министерства иностранных дел Украины предупреждает о шторме в Европе
Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter.
В частности, а в Нидерландах отменено более 200 авиарейсов. А в Германии рекомендуют "лучше оставаться в домах".
Консульская служба опубликовала номера телефонов, куда украинцы могут обращаться:
Нидерланды - 070 3626095, 06 17474607.
Германия - +49 30 28887116.
Предупреждение о шторме в Европе. В Нидерландах отменено более 200 авиарейсов. В Германии рекомендуют "лучше оставаться в домах". #КонсулПоруч: Нидерланды - 070 3626095, 06 17474607; ФРГ - +49 30 28887116. pic.twitter.com/9b1XKAx9bH— Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) January 18, 2018
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