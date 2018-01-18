Украинцев предупреждают о шторме в Европе, отменены более 200 авиарейсов

18 января, 2018, 10:02

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины предупреждает о шторме в Европе

Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter.

В частности, а в Нидерландах отменено более 200 авиарейсов. А в Германии рекомендуют "лучше оставаться в домах".

Консульская служба опубликовала номера телефонов, куда украинцы могут обращаться:

Нидерланды - 070 3626095, 06 17474607.

Германия - +49 30 28887116.