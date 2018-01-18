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Украинцев предупреждают о шторме в Европе, отменены более 200 авиарейсов


фото: REUTERS
Консульская служба Министерства иностранных дел Украины предупреждает о шторме в Европе

Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter.

В частности, а в Нидерландах отменено более 200 авиарейсов. А в Германии рекомендуют "лучше оставаться в домах".

Консульская служба опубликовала номера телефонов, куда украинцы могут обращаться:

Нидерланды - 070 3626095, 06 17474607.

Германия - +49 30 28887116.

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