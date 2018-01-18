Украина отказывается от аналогового вещания, - Нацсовет
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно плану, в феврале 2018 г. Нацсовет должен принять отдельное решение о переходе от аналогового к цифровому вещанию по первой области и стране в целом. Прекращение работы действующих аналоговых радиоэлектронных средств в первой области запланировано на март 2018 года.
Межведомственная правительственная группа определит, какая именно область станет пилотной. Нацсовет пока предложил пять областей, примерно одинаковых по оценке наличия цифрового сигнала, - Волынскую, Одесскую, Житомирскую, Киевскую и Кировоградскую.
На первом и втором этапах аналоговое вещание еще будут осуществлять UA: ПЕРВЫЙ, местные вещатели и аналоговые каналы в определенных проблемных населенных пунктах (сейчас предварительно согласована позиция по 47 населенным пунктам), а также аналоговые каналы, на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах, которые определит Мининформполитики.
План еще должен быть согласован правительством, поскольку среди его исполнителей есть органы, организации и частные структуры, которые не подчинены Нацсовету.
Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно произойти в январе-июне 2019 года.
Отключение аналоговых РЭС в зоне АТО будет происходить в соответствии с отдельным решением Кабмина.
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