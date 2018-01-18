Трассу Одесса-Киев полностью закрыли для транспорта из-за непогоды
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Степанов.
Он отметил, что с трех часов дня движение на трассе Одесса-Киев было ограничено для всех без исключения видов транспорта, включая частный. Это делается для того, чтобы избежать накопления машин на границе соседних областей.
По его словам, на севере Одесской области техника расчищает трассы еще с 4 утра вчерашнего дня, все службы продолжают работать в усиленном режиме.
"Что касается электроснабжения. В области мобилизованы все ресурсы. Самая сложная ситуация в Измаиле, где обесточена высоковольтная линия. 30 бригад Одессаоблэнерго выясняют причины аварии и пытаются максимально быстро подключить город", - подчеркнул Степанов.
- Отметим, сегодня днем из-за сложных погодных условий и ДТП на дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Черкасской области ограничили движение автотранспорта в направлении столицы.
- 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
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