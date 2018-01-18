Трамп предлагает перенести из Минска переговоры по Донбассу, – Назарбаев

18 января, 2018, 23:49

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другой город

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета безопасности ООН, сообщает "Интерфакс".

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Трамп) говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", – сказал Назарбаев.

По его словам, одним из новых мест проведения переговоров может быть Казахстан.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию", – сказал Назарбаев.