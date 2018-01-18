 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп предлагает перенести из Минска переговоры по Донбассу, – Назарбаев

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другой город

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета безопасности ООН, сообщает "Интерфакс".

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Трамп) говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", – сказал Назарбаев.

По его словам, одним из новых мест проведения переговоров может быть Казахстан.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию", – сказал Назарбаев.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать