Трамп предлагает перенести из Минска переговоры по Донбассу, – Назарбаев
18 января, 2018, 23:49
Президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другой город
Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета безопасности ООН, сообщает "Интерфакс".
"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Трамп) говорит: "Давай в другом месте (проведем)". Я говорю: "Давайте", – сказал Назарбаев.
По его словам, одним из новых мест проведения переговоров может быть Казахстан.
"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию", – сказал Назарбаев.
- 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
- Отмечается, что депутаты отказались возвращать упоминания о Минских соглашениях в документ.
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