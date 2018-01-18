Только оккупационная администрация России. Украинцев призывают прекратить употреблять термины "ДНР" и "ЛНР"

18 января, 2018, 14:59

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса необходимо вместо терминов "ДНР" и "ЛНР" употреблять "оккупационная администрация России"

Об этом сообщает УНИАН.

Закон о реинтеграции Донбасса вводит понятие "оккупационной администрации России". Потому Винник настаивает, что употребление терминов "ЛНР" и "ДНР" должно быть прекращено.

"Органы власти", которые сейчас незаконно осуществляющих властные полномочия на оккупированных территориях Донбасса, называются "оккупационной администрацией".

"Фактически, даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые "ЛНР" и "ДНР". Согласно закону, это должно называться "оккупационная администрация России", - подчеркнул Винник.

Также он считает, что закон о реинтеграции Донбасса будут пытаться обжаловать "субъекты", которые выполняют указания из России

"Мы не внесли Крым, потому что это идет вопреки, по нашему мнению, статьи 116-й Регламента Верховной Рады Украины. Убежден, что этот законодательный акт, когда он вступит в силу как закон, после подписания президентом, будут пытаться различные субъекты, которые выполняют указания из России, обжаловать", - сказал Винник.

Он отметил, что в вопросе этого закона "заботились за правовую чистоту" и не допускали каких-либо формальных нарушений, чтобы закон "не был отменен полностью или в какой-то части".

"Именно поэтому мы оставили текст названия такой, каким он был внесен автором проекта - президентом Украины. В то же время, везде по тексту мы приравняли статус Крыма, оккупированного Россией, к статусу Донецкой и Луганской областей, так же оккупированных Россией", - пояснил Винник.