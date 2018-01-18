Стало известно, когда украинский боксер проведет чемпионский бой
18 января, 2018, 10:28
Экс-чемпион мира по боксу украинец Виктор Постол узнал дату титульного боя
Об этом сообщает Boxrec.com.
Постол встретится в поединке за титул временного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) с американцем Регисом Прогрейсом 9 марта.
Бой состоится в Buffalo Run Casino в Майами (США).
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- Свой прошлый поединок Постол провел 16 сентября 2017 года в Киеве, побывал в нокдауне, но победил по очкам узбека Джамшидбека Наджимиддинова.
- Постол потерял титул чемпиона мира WBC в 2016 году, уступив американцу Терренсу Кроуфорду.
- 17 января знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о бое с украинцем Василием Ломаченко.
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