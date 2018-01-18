Стало известно, когда украинский боксер проведет чемпионский бой

18 января, 2018, 10:28

Экс-чемпион мира по боксу украинец Виктор Постол узнал дату титульного боя

Об этом сообщает Boxrec.com.

Постол встретится в поединке за титул временного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) с американцем Регисом Прогрейсом 9 марта.

Бой состоится в Buffalo Run Casino в Майами (США).

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