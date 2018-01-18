Спасатели рассказали, какой ущерб нанесла непогода
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
18 января в Украине движение на автомобильных дорогах обеспечено, заторов нет.
По состоянию на 8 часов наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Волынской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях, небольшой снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, небольшой дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков.
Отмечается, что накануне частично ограничивалось движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Утром движение транспорта постепенно восстанавливается.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог привлечено более тысячи единиц техники и 1,4 тыс. работников Укравтодора.
- Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
- Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовы к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января.
- Кабмин обязал глав ОГА и РГА не покидать пределы областей на время непогоды.
- Из-за непогоды принято решение ограничить движение большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях.
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