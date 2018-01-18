Спасатели рассказали, какой ущерб нанесла непогода

18 января, 2018, 09:09

В течение прошлых суток спасатели вытащили из снежного плена 59 автомобилей и оказали помощь 76 гражданам, также из-за непогоды обесточены 63 населенных пункта

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

18 января в Украине движение на автомобильных дорогах обеспечено, заторов нет.

По состоянию на 8 часов наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Волынской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях, небольшой снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, небольшой дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков.

Отмечается, что накануне частично ограничивалось движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Утром движение транспорта постепенно восстанавливается.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог привлечено более тысячи единиц техники и 1,4 тыс. работников Укравтодора.