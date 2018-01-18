Солист группы Maroon 5 стал зайцем и снял клип на смартфон в Snapchat

18 января, 2018, 17:29

Певец Адам Левин из группы Maroon 5 перемерял на себя все маски в Snapchat, чтобы снять на смартфон клип к песне Wait

Видео опубликовали на YouTube-канале группы.

Новый ролик Maroon 5 выглядит нетрадиционно. Картинка в видео вертикальная, весь клип фронтмен снимает себя на фронтальную камеру. В видео Адам "примеряет" различные маски и фильтры, которые есть в приложении Snapchat. В клипе у Левина появляются ушки, сердечки, а сам певец "превращается" в коалу и зайчика.

Песня Wait – это уже второй сингл последнего альбома Maroon 5 под названием Red Pill Blues.