Шведская компания показала фотокамеру на 400 мегапикселей

18 января, 2018, 22:38

Шведская компания Hasselblad представила среднеформатную камеру H6D-400C, которая может создавать кадры с разрешением 400 мегапикселей

Размер такого кадра составляет более двух гигабайт, поэтому камеру рекомендуют сразу подключать к компьютеру, пишет The Verge.

Чтобы достичь разрешения в 400 мегапикселей, H6D-400c MS использует технологию Multi-Shot. При каждом нажатии затвора камера делает четыре 100-мегапиксельных изображения, перемещая датчик на один пиксель для каждого снимка, а затем еще два снимка, которые сдвигают датчики на половину пикселя. Полученные изображения затем сшиваются вместе, чтобы создать 400-мегапиксельное изображение.

В результате получается 16-битный TIFF файл, который весит 2.4 ГБ.

Камера включает в себя два слота для мультимедийных карт (CFast 2.0 и SD Card), трехдюймовый сенсорный дисплей на задней панели и несколько портов для USB, HDMI и аудиовходы.

Модель H6D-400C из-за технологии со смещением датчиков лучше всего подходит для съемки сцен. Один из основных сценариев использования камеры, о котором вспоминает производитель - съемка музейных экспонатов.

Поставки суперкамеры H6D-400c MS начнутся уже в марте по рекомендуемой розничной цене в $48 000. Модель H6D-400C уже доступна для предварительного заказа на профильных сайтах. При этом производитель обещает возможность аренды фотоаппарата "всего" за $420 в день.