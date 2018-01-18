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Руководителям ОГА запретили покидать свои области на период снегопадов


фото: REUTERS
Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что Кабмин обязал глав областных государственных администраций не покидать пределы областей на время непогоды

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Запрет также касается глав районных государственных администраций.

"В условиях чрезвычайных ситуаций все должны помнить три главные вещи: обеспечение безопасности людей, четкая координация действий и мобилизация ресурсов, а также личная ответственность руководителей на местах. Главы ОГА, РГА и местного самоуправления в условиях непогоды не должны покидать территории своих областей. Преодоление последствий и оперативное реагирование - это ваша прямая обязанность ", - заявил Зубко.

Также он подчеркнул, что функции по уборке снега лежат на органах местного самоуправления и представителях Укравтодора.

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