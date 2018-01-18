Россияне боятся принимать банкноты с изображением Крыма, за это им пригрозили штрафами
Об этом сообщает "Коммерстант".
"Любой отказ продавца в приеме новых банкнот Банка России, обладающих всеми установленными признаками платежеспособности, номиналом 200 и / или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное деяние, которое ущемляет права потребителей и необоснованно препятствует заключению договора купли-продажи" , - говорится в заявлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что тем, кто не примет новые банкноты, могут грозить штрафы. Максимальный размер штрафа для компаний - 50 тыс. руб.
Также Роспотребнадзор с 18 по 25 января открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца.
Российское издание уточняет, что россияне все еще не привыкли к дизайну банкнот номиналом 200 и 2000 руб. Купюры часто отказываются принимать в магазинах, кроме того, с новыми деньгами работают не все банкоматы. Поэтому "Гознак" создал специальное приложение, с помощью которого можно будет проверить подлинность купюр.
- Напомним, 12 октября 2017 года центробанк России ввел в обращение банкноту номиналом 200 рублей с изображением пейзажей Севастополя.
- Нацбанк Украины запретил банкам и финансовым учреждениям использовать российские банкноты и монеты с изображением Севастополя.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать