Россияне боятся принимать банкноты с изображением Крыма, за это им пригрозили штрафами

18 января, 2018, 08:41

Граждане России отказываются принимать новые купюры номиналом в 200 руб. и 2 тыс. руб., на которых изображен Крым, за это Роспотребнадзор пригрозил штрафами

Об этом сообщает "Коммерстант".

"Любой отказ продавца в приеме новых банкнот Банка России, обладающих всеми установленными признаками платежеспособности, номиналом 200 и / или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное деяние, которое ущемляет права потребителей и необоснованно препятствует заключению договора купли-продажи" , - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что тем, кто не примет новые банкноты, могут грозить штрафы. Максимальный размер штрафа для компаний - 50 тыс. руб.

Также Роспотребнадзор с 18 по 25 января открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца.

Российское издание уточняет, что россияне все еще не привыкли к дизайну банкнот номиналом 200 и 2000 руб. Купюры часто отказываются принимать в магазинах, кроме того, с новыми деньгами работают не все банкоматы. Поэтому "Гознак" создал специальное приложение, с помощью которого можно будет проверить подлинность купюр.