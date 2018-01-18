Россия не ввела все санкции против КНДР и может сорвать усилия ООН, - Тиллерсон

18 января, 2018, 09:32

В Государственном департаменте США считают, что российская власть ввела все санкции против Северной Кореи, которые были ранее одобрены резолюцией ООН

Об этом заявил американский государственный секретарь Рекс Тиллерсон, сообщает издание Reuters.

Он отметил, что российская власть не применяет в полном объеме санкции против КНДР, наложенные ООН из-за северокорейской программі по разработке ядерного оружия.

По его словам, среди санкций, которые Кремль отказывается вводить против Кореи, в частности ограничения по поставкам топлива, а также "другие сферы".

"Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут сорвать некоторые санкции (ООН - ред.)", - подчеркнул Тиллерсон.

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