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Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса


фото: rada.gov
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"

За соответствующее решение отдали голоса 280 депутатов, сообщает Эспрессо.TV.

Согласно документу, Россия признается государством-агрессором, на которое возлагается ответственность за оккупацию украинских территорий. При этом, во время оккупации она использовала свои регулярные соединения и подразделения вооруженных сил.

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Законопроект во время заседания парламента представил депутат от БПП, секретарь Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Он пояснил, что этот проект закона:

  • Законодательно определяет, какие территории являются оккупированными;
  • Предоставляет полномочия силовым ведомствам для реализации всех мероприятий, необходимых для того, чтобы освободить эти территории;
  • Определяет параметры защиты населения на этих территориях;
  • Определяет юридический статус документов, которые принимаются на оккупированных территориях, признавая их ничтожными;
  • Предоставляет президенту все полномочия, необходимые для осуществления им мероприятий как верховного командующего;
  • Отменяет действие свободной экономической зоны Крым, которая была введена соответствующим законопроектом от 12 августа 2014 г. № 1636-VII.
  • Предоставляет право освобождать граждан Украины от уплаты судебного сбора по имущественным искам, которые они подают против России.
  • Возлагает всю ответственность о нанесении материального и нематериального ущерба на Россию.

Напомним, 5-6 октября Верховная Рада рассмотрела пакет президентских законопроектов - закон №7163 о деоккупации Донбасса (принят в первом чтении) и закон №7164 об особом статусе оккупированных районов (проголосован депутатами и подписан президентом).

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