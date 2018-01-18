Рада не внесла в закон об Антикоррупционном суде в повестку дня

18 января, 2018, 15:28

Верховная Рада не вынесла на рассмотрение два закона по созданию Антикоррупционного суда

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Народные депутаты не поддержали рассмотрение на сессии президентского и альтернативного закона об Антикоррупционном суде Украины.

Сообщается, что за внесение законов в повестку дня проголосовало 183 депутата при необходимых 226.

Закон о Высшем антикоррупционном суде в Раду внес президент Петр Порошенко 23 декабря 2017 года. Впоследствии на документ отреагировал Международный валютный фонд, заявив, что этот законопроект не соответствует обязательствам Киева перед международными партнерами.

К представителям МВФ присоединились ЕС и Всемирный банк. Они тоже видят противоречия между законопроектом и рекомендациями Венецианской комиссии. Среди ключевых требований: увеличение власти международных наблюдателей, ограничение количества антикоррупционных судей и согласование с юрисдикцией НАБУ и САП.

Тем временем в администрации президента опровергают обвинения и уверяют, что законопроект об Антикоррупционном суде был разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Сообщается, что из-за несоблюдения требований международных организаций Украина рискует потерять потенциальные $800 млн помощи и безвизовый режим.