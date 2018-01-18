Рада не внесла в закон об Антикоррупционном суде в повестку дня
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Народные депутаты не поддержали рассмотрение на сессии президентского и альтернативного закона об Антикоррупционном суде Украины.
Сообщается, что за внесение законов в повестку дня проголосовало 183 депутата при необходимых 226.
Закон о Высшем антикоррупционном суде в Раду внес президент Петр Порошенко 23 декабря 2017 года. Впоследствии на документ отреагировал Международный валютный фонд, заявив, что этот законопроект не соответствует обязательствам Киева перед международными партнерами.
К представителям МВФ присоединились ЕС и Всемирный банк. Они тоже видят противоречия между законопроектом и рекомендациями Венецианской комиссии. Среди ключевых требований: увеличение власти международных наблюдателей, ограничение количества антикоррупционных судей и согласование с юрисдикцией НАБУ и САП.
Тем временем в администрации президента опровергают обвинения и уверяют, что законопроект об Антикоррупционном суде был разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Сообщается, что из-за несоблюдения требований международных организаций Украина рискует потерять потенциальные $800 млн помощи и безвизовый режим.
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