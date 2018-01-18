Рада дала старт масштабной приватизации госпредприятий

18 января, 2018, 14:14

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7066 "О приватизации государственного имущества"

За соответствующее решение отдали голоса 266 депутатов, сообщает Эспрессо.TV.

Как пояснили в Министерстве экономического развития и торговли, в Украине сейчас около 3500 государственных предприятий и большинство из которых - неприбыльные. Приватизация позволит сократить их количество, а также найти стратегического инвестора, который будет развивать производство, закупать современное оборудование и сможет выплачивать работникам высокую рыночную зарплату.

Документ предлагает разделить объекты приватизации на две группы - большую и малую, а также расширить их круг. Закон обеспечивает конкуренцию среди покупателей за счет расширения круга инвесторов и защиту их прав.

Перечень объектов большой приватизации утверждает правительство по представлению Фонда госимущества, а малой приватизации - Фонд госимущества; коммунальной собственности - местные советы.

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При рассмотрении документа во втором чтении в нем расширили список объектов, которые нельзя приватизировать, добавив туда государственные медучреждения и учебные заведения.

Покупателем предприятий не может быть Россия, а также юрлица, данные о бенефициарных владельцах которых не раскрыты; физические и юридические лица, которые находятся под санкциями и тому подобное.

Новый законопроект предусматривает, что:

Цену приватизации будет определять рынок;

Будет четко установлена процедура продажи предприятий на аукционах;

Во время большой приватизации инвестбанк мирового уровня сможет привлечь широкий пул инвесторов;

Малая приватизация позволит продажу через интернет-платформу, что позволит потенциальным покупателям максимально получить информацию о предприятии;

Российские компании не смогут участвовать в приватизации;

До разрешения споров по приватизации можно будет привлекать международный коммерческий арбитражный суд;

Объекты приватизации будут готовить к продаже значительно быстрее;

Ограничение до 3-х лет на обжалования приватизации.

В планы по приватизации-2018 входит продажа дорогих и самых привлекательных для инвесторов предприятий. В 2018 году Фонддержмайна хочет продать "Центрэнерго", "Турбоатом", шесть энергетических компаний, Аграрный фонд, Государственная продовольственно-зерновую корпорацию Украины, объекты малой приватизации.

Также планируется продажа акций Николаевского, Днепровской и Херсонской ТЭЦ, а также Запорожье-, Николаев-, Тернополь-, Харьков-, Хмельницк - и Черкассыоблэнерго.