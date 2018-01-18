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"Не волнуйся, далеко он пешком не пойдет": появился трейлер к фильму о карикатуристе, которого парализовало

Стриминговый сервис Amazon выпустил трейлер к новому фильму "Не волнуйся, далеко он пешком не пойдет" о 21-летнем художнике-карикатуристе Джоне Каллахане

Видео показали YouTube-канале компании.

В фильме рассказывают историю непростой и необычной судьбе художника-карикатуриста Джона Каллахана. Кроме того, что он стал зависимым от алкоголя, парень еще и попал в аварию, после которого его парализовало навсегда.

И 21-летний Каллахан не кажется, поэтому берется за бумагу и ручку. Он с трудом выводит рисунки, которые превращаются в скандальные карикатуры и печатаются в ведущих журналах Америки.

Режиссером стал Гас Ван Сент. В фильме снялись Хоакин Феникс, Руни Мара, Джона Хилл и Джек Блэк. Премьера состоится 19 января на кинофестивале Sundance, а в прокат в США выйдет в мае 2018-го.

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