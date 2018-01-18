Производители хлеба заговорили о его удорожании и уменьшении производства

18 января, 2018, 10:32

Объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" прогнозирует повышение цен на хлеб на 7-8% в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Об этом сообщил гендиректор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко, передают "Украинские новости".

"Я не прогнозирую очень большого роста цен на хлеб, так как наблюдается достаточно высокая конкуренция на рынке хлебобулочных изделий. Цена вырастет в пределах заложенного на следующий год уровня инфляции 7-8%. То есть высокого и скачкообразного повышения цен не предвидится", - сказал он .

Васильченко отметил, что на данный момент цена на хлеб зависит от стоимости муки, которая в ноябре-декабре имела тенденцию к росту, а также от энергоносителей и заработной платы пекарей. При этом в 2017 году цены на хлеб в среднем выросла на 20%.

Также "Укрхлебпром" предварительно оценивает снижение производства хлебобулочных изделий на 7,5% до 1,1 млн тонн в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

"Сохраняется тенденция к снижению производства хлеба. И эта динамика достаточно высокая - порядка 7,5% снижения к уровню прошлого года. Итак ожидаем 1,1 млн тонн продукции по итогам года. При этом нужно учесть, что статистика отмечает производство только промышленных предприятий" , - сказал он.