Промоутер рассказал, когда Ломаченко может провести бой против Пакьяо

18 января, 2018, 12:46

Промоутер Боб Арум рассказал, когда украинский боксер Василий Ломаченко может провести бой с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо

Об этом сообщает Boxingscene.

"У нас действительно состоялся разговор на тему поединка между Ломаченко и Пакьяо. Отец и тренер украинца - Анатолий Ломаченко против того, чтобы Василий перепрыгнул сразу на две весовые категории. Сначала он проведет поединок в рамках легкого веса. Примерно в это время мы хотим сделать Пакьяо промежуточный бой, а осенью они могут встретиться в ринге", - сказал Арум, который является промоутером обоих боксеров.

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