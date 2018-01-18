Промоутер рассказал, когда Ломаченко может провести бой против Пакьяо
Об этом сообщает Boxingscene.
"У нас действительно состоялся разговор на тему поединка между Ломаченко и Пакьяо. Отец и тренер украинца - Анатолий Ломаченко против того, чтобы Василий перепрыгнул сразу на две весовые категории. Сначала он проведет поединок в рамках легкого веса. Примерно в это время мы хотим сделать Пакьяо промежуточный бой, а осенью они могут встретиться в ринге", - сказал Арум, который является промоутером обоих боксеров.
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- Василий Ломаченко является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг). Мэнни Пакьяо последние поединки провел в полусреднем весе (до 66,7 кг).
- Следующий бой наш боксер планирует провести в легком весе (до 61,2 кг).
- В начале этой недели о переговорах относительно боя против Василия Ломаченко заявил Мэнни Пакьяо.
- Мэнни Пакьяо свой предыдущий бой провел в июле 2017 года и уступил единогласным решением судей австралийцу Джеффу Хорну.
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Василий Ломаченко в декабре в поединке двукратных олимпийских чемпионов досрочно победил кубинца Гильермо Ригондо.
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Украинца признали лучшим боксером 2017 года по версии сразу нескольких специализированных изданий.
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