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Продажи квартир в Киеве упали на рекордные 70%. Надо 28 лет, чтобы продать жилье во всех новостройках, - СМИ


фото: vesti-ukr
В прошлом году в Киеве продали 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, тогда как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на данные ARPA Real Estate.

Отмечается, что в прошлом году строительная отрасль показала худшие результаты за последние пять лет. Эксперты считают, что рынок достиг дна, и не ожидают существенных изменений в ближайшем будущем.

Сокращение количества соглашений в первую очередь наблюдается в новостройках, строительство которых началось в 2017 году. Жилье в домах, которые вводились в эксплуатацию в прошлом году, появилось на рынке еще два-три года назад, поэтому большая часть квартир в них распродана.

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"Еще пять лет назад квартиры в новостройках продавались на этапе строительства. Три года назад непроданных после ввода в эксплуатацию квартир было около 10%, сегодня речь идет примерно о 30%", - рассказал управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов.

По его мнению, количество сделок сокращается не из-за покупательной способности населения. Потому что в гривнах она не изменилась, а в долларах сократилась.

Финансовыми инструментами для покупки жилья клиенты практически не пользуются. Кредиты на покупку недвижимости за высокие ипотечные ставки (от 19 до 22% годовых) и жесткие требования к заемщикам берут не более 5% покупателей жилья.

Конкуренция на рынке недвижимости Киева усиливается. По итогам 9 месяцев, в столице велись продажи в 268 объектах, что на 25% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, говорится в исследовании City Development Solutions.

Суммарно в столице на 1 октября прошлого года продавалось 66 тыс. квартир. То есть при текущем объеме соглашений продать все предлагаемое на рынке жилье можно за 28 лет.

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