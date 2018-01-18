Представители Украины и российских боевиков обменялись в Минске списками пленных

18 января, 2018, 17:43

Украинская сторона и представители российской оккупационной администрации Донбасса во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске обменялись списками для проведения следующего обмена пленными

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Олифер также отметила, что Украина и в дальнейшем будет лоббировать инициативу Международного Комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.