Представители Украины и российских боевиков обменялись в Минске списками пленных
18 января, 2018, 17:43
Украинская сторона и представители российской оккупационной администрации Донбасса во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске обменялись списками для проведения следующего обмена пленными
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Олифер также отметила, что Украина и в дальнейшем будет лоббировать инициативу Международного Комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.
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