Представитель президента обещает изменить законопроект об Антикоррупционном суде
Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
"Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен", - сказала она.
По словам Луценко, законопроект будет включен в повестку дня на следующей сессии парламента (нынешняя сессия продлится до 2 февраля 2018 года, следующая сессия начнется 5 февраля).
Она подчеркнула, что закон об Антикоррупционном суде пройдет все этапы принятия, учитывая рассмотрение профильного комитета и первое чтение в сессионном зале, после которого фракции предоставят свои замечания и предложения.
"Вероятно, будет создана рабочая группа. Кстати, к этому призвал и президент – создать такую группу еще до внесения законопроекта для наработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования", - добавила представитель президента.
По ее словам, новый Антикоррупционный суд заработает не раньше, чем через полгода, с учетом всех процедур.
- Закон о Высшем антикоррупционный суд в Раду внес президент Петр Порошенко 23 декабря 2017 года.
- Впоследствии на документ отреагировал Международный валютный фонд, заявив, что этот законопроект не соответствует обязательствам Киева перед международными партнерами.
- К представителям МВФ присоединились ЕС и Всемирный банк. Они тоже видят противоречия между законопроектом и рекомендациями Венецианской комиссии. Среди ключевых требований: увеличение власти международных наблюдателей, ограничение количества антикоррупционных судей и согласование с юрисдикцией НАБУ и САП.
- Тем временем в администрации президента опровергают обвинения и уверяют, что законопроект об Антикоррупционном суд был разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
- 18 января Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроекты о создании Антикоррупционного суда.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать