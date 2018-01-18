Представитель президента обещает изменить законопроект об Антикоррупционном суде

18 января, 2018, 21:40

Во время рассмотрения президентского законопроекта об Антикоррупционном суд будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен", - сказала она.

По словам Луценко, законопроект будет включен в повестку дня на следующей сессии парламента (нынешняя сессия продлится до 2 февраля 2018 года, следующая сессия начнется 5 февраля).

Она подчеркнула, что закон об Антикоррупционном суде пройдет все этапы принятия, учитывая рассмотрение профильного комитета и первое чтение в сессионном зале, после которого фракции предоставят свои замечания и предложения.

"Вероятно, будет создана рабочая группа. Кстати, к этому призвал и президент – создать такую группу еще до внесения законопроекта для наработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования", - добавила представитель президента.

По ее словам, новый Антикоррупционный суд заработает не раньше, чем через полгода, с учетом всех процедур.