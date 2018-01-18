Правительство рассказало, когда будут отказывать во временной социальной помощи

18 января, 2018, 18:32

Социальную помощь не будут предоставляться лицам, которые зарабатывают больше 1,5 тысячи гривен в месяц

Соответствующий документ опубликован на Правительственном портале.

Временная помощь от правительства не назначается, если:

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (а именно 1373 гривни)

человек получает пенсию или государственную социальную помощь по закону "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам" или "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

человек или члены его семьи за год до обращения за помощью купили земельный участок, квартиру (дом), автомобиль, строительные материалы, ремонт квартиры (дома) или автомобиля, телефонную (в том числе мобильную) связь, кроме жилищно-коммунальных услуг на сумму, которая на дату оплаты превышает 50 000 гривен;

человек работает, ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

обнаружено, что человек имеет дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе. Например, члены семьи работают без оформления трудовых отношений в установленном порядке или сдают в аренду жилье;

в собственности человека или членов его семьи есть другая квартира площадью более 21 кв. метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. метра на семью, или более одного автомобиля.

Размер временного пособия равен разности между среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека и прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (1373 гривни), но не может превышать последнего.

В случае изменения обстоятельств, которые могут повлиять на размер или порядок получения пособий, человек обязан сообщить об этом органу социальной защиты населения в течение 10 дней.

Для получения временной помощи человек должен подать заявление на предоставление социальной помощи, документ, удостоверяющий личность, адрес места фактического проживания, идентификационный номер, справку об имеющемся страховом стаже, декларацию о доходах и имущественном состоянии.