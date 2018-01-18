Порошенко предлагает Раде назначить Смолия главой НБУ

18 января, 2018, 19:08

Президент Петр Порошенко внес постановление о назначении нынешнего и.о. председателя НБУ Якова Смолия руководителем банка

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Петр Порошенко предлагает назначить на должность главы НБУ Якова Смолия, который сейчас исполняет обязанности главы Нацбанка.

Справка: Смолий Яков Васильевич - украинский банкир, кандидат экономический наук. Начал свою работу в Нацбанке еще в 1991 году, как заместитель начальника Тернопольского областного управления. Впоследствии возглавил правление акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".

С 2014 года работал заместителем главы НБУ, с мая 2017 стал и.о. председателя Национального банка Украины.