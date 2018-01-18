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Первые биткоиновые миллиардеры потеряли $600 млн за два дня. Что творится с курсом криптовалюты

В прошлом году одними из самых известных биткоин-инвесторов стали братья Уинклвосс, которых называли первыми биткоин-миллиардерами. Сейчас из-за падения курса самой популярной криптовалюты они потеряли $600 млн всего за два дня

Об этом пишет Business Insider.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс сделали свои первые инвестиции в биткоин, когда его курс был на отметке $120. Для инвестиций они использовали деньги, полученные еще в 2008 году по итогам судебных разбирательств с основателем Facebook Марком Цукербергом.

Уинклвосс обвинили создателя соцсети в краже идеи и копировании кода сайта ConnectU, который также задумывался как социальная сеть. В итоге брать отказались от претензий и получили от Цукерберга компенсацию в размере $65 млн, которую позже и использовали для покупки 120 тысяч биткоинов.

В 2017 году биткоин вырос более чем в сто раз, сделав братьями миллиардерами. Кроме них, единственным биткоин-миллиардером считался основатель этой криптовалюты, который скрывается под ником Сатоши Накамото.

Но нестабильность курса биткоина - его характерная черта. После заявления китайских и южнокорейских властей о ограничении свободы оборота криптовалюти, курс биткоинов резко пошел вниз.

Местная власть даже планирует запретить гражданам доступ к местным и зарубежным интернет-платформам, которые позволяют заниматься торговлей биткоинов на централизованной основе. Новость спровоцировала падение курса самой популярной криптовалюти на 15%.

Впрочем, криптоинвесторы находят падению курса и другие объяснения. На Reddit пишут, что инвесторы из азиатских стран начали продавать биткоины, чтобы совершать покупки перед китайским Новым годом, который отмечают 16 февраля.

"В последние 4 года активный распродажа биткоинов всегда начинался за три недели до китайского Нового года", - пишет пользователь eclipsegum. Однако, пользователям Reddit эта теория не показалась убедительной.

Биткоин же, который в свои пиковые моменты он достигал $20 тысяч, теперь вернулся к отметке, на которой был в начале декабря 2017 года - примерно $10-11 тысяч.

Так, по состоянию на 12. 00 17 января 2018 года, курс биткоина составляет $11 450, о чем свидетельствуют данные портала coinmarketcap.com.

Последние несколько дней курс падал особенно сильно. В какой-то момент падения за два дня достигало $4,5 тысячи. Сейчас курс медленно отвоевывает утраченное, но даже несмотря на это, братья Уинклвосс терпят убытки, которые уже превышают $600 млн.

Правда, если верить тому, что они говорили ранее, это не должно сильно волновать. Они как и раньше в плюсе и при этом рассматривают биткоин как долгосрочные инвестиции, ожидая, что максимумы курса в $20 тыс. - лишь половина от того, на что способна криптовалюта.

Кто руководит курсом биткоина

Считается, что братья владеют примерно 1% всей криптовалюти, - и это тоже характерная черта биткоинов. При кажущейся децентрализации курс криптовалюты весьма управляемый.

Недавно швейцарский банк Credit Suisse опубликовал исследование, в котором сообщается, что около 97% ведущей криптовалюты принадлежат 4% пользователей.

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Согласно другим исследованиям история похожая: около 40% всех существующих на сегодняшний день биткоинов находятся в руках всего тысячи лиц - так называемых китов.

Бывший управляющий директор и руководитель отдела финансовых рынков AQR Capital Management Аарон Браун считает, что так называемые "киты", могут координировать свои действия между собой, поднимая или опуская курс криптовалюты по собственному желанию и выгодой. Какого-либо запрета, контроля или чего-то другого для них просто не существует.

Именно из-за выше указанной причины, эксперты активно предостерегают инвесторов от современных крипто-бирж. Так, согласно результатам исследования, факт резкого повышения стоимости биткоинов в 2013 году (а в конце 2013 года произошел первый скачок стоимости биткоинов - со $150 до $1000) был результатом мошенничества - а следовательно и нынешние прыжки криптовалюти могут быть смоделированы.

По мнению экспертов, изменение цены, вероятно, была вызвана фальшивыми соглашениями, инициированными одним или двумя крупными игроками.

Подробнее о манипуляции биткоином читайте здесь.

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