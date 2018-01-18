 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Немецкий дизайнер заново изобрел колесо

Мир продолжает заново изобретать колесо, и на этот раз свою версию представил немецкий дизайнер Андре Моцеллин

Об этом сообщает New Atlas.

Дизайнер считает, что современные колеса, например, у велосипедов неудобные, потому что занимают много места во время хранения и транспортировки. Для того, чтобы справиться с этим он изобрел и показал сложное колесо.

null

Моцеллин говорит, что создал универсальный дизайн. Его колеса можно будет использовать не только на велосипедах, но и в инвалидных колясках - это сделает их более компактными и удобными.

null

Сейчас, объясняет он, если велосипед складной, это означает, что он неполноценный: маленькие колеса, высокие руль и сидение. Даже в городе на таком ездить не слишком удобно из - за наличия бордюров и других препятствий. Его колесо позволяет сделать обычные велосипеды компактными.

null

Колесо, которое разработал Андре, имеет стандартный диаметр 26 дюймов. У него, при этом, особая модульная конструкция обода. Его поддерживают спицы-перекладины, которые при необходимости складываются к центру колеса. Это уменьшает занимаемое колесом место на 60%, говорит изобретатель.

null

При этом, он отмечает, что колесо не только функциональное, но и красивое. В сложенном состоянии оно представляет собой дизайнерское украшение интерьера, считает он.

null

Но функциональность все же на первом месте. Новый дизайн должен подтолкнуть производителей велосипедов или инвалидных кресел к изменению этих устройств.

null

Если раньше созданию полноценного складного велосипеда или того же кресла мешали колеса, от которых нельзя было избавиться, то сейчас проблема решена. Дизайнеры велосипедов могут учитывать это и создавать сложные модели, зная, что колеса больше не помеха.

null

null

null

null

В последнее время всем известный концепт колеса часто подвергается изменениям. Например, колесо от Electron имеет электромотор мощностью 400 ватт, который способен развивать скорость до 35 км / ч. На одном его заряде можно проехать около 80 км.

null

В свою очередь компания Continental пересмотрела свой взгляд на колеса для автомобилей и полностью изменила их конструкцию.

null

Читайте также: Обещания Tesla слишком громкие. Почему эксперты сомневаются в сенсационных Tesla Semi и Roadster

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2018 четверг

больше новостей

18 января, 2018 четверг

17 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать