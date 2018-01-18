Немецкий дизайнер заново изобрел колесо

18 января, 2018, 10:00

Мир продолжает заново изобретать колесо, и на этот раз свою версию представил немецкий дизайнер Андре Моцеллин

Об этом сообщает New Atlas.

Дизайнер считает, что современные колеса, например, у велосипедов неудобные, потому что занимают много места во время хранения и транспортировки. Для того, чтобы справиться с этим он изобрел и показал сложное колесо.

Моцеллин говорит, что создал универсальный дизайн. Его колеса можно будет использовать не только на велосипедах, но и в инвалидных колясках - это сделает их более компактными и удобными.

Сейчас, объясняет он, если велосипед складной, это означает, что он неполноценный: маленькие колеса, высокие руль и сидение. Даже в городе на таком ездить не слишком удобно из - за наличия бордюров и других препятствий. Его колесо позволяет сделать обычные велосипеды компактными.

Колесо, которое разработал Андре, имеет стандартный диаметр 26 дюймов. У него, при этом, особая модульная конструкция обода. Его поддерживают спицы-перекладины, которые при необходимости складываются к центру колеса. Это уменьшает занимаемое колесом место на 60%, говорит изобретатель.

При этом, он отмечает, что колесо не только функциональное, но и красивое. В сложенном состоянии оно представляет собой дизайнерское украшение интерьера, считает он.

Но функциональность все же на первом месте. Новый дизайн должен подтолкнуть производителей велосипедов или инвалидных кресел к изменению этих устройств.

Если раньше созданию полноценного складного велосипеда или того же кресла мешали колеса, от которых нельзя было избавиться, то сейчас проблема решена. Дизайнеры велосипедов могут учитывать это и создавать сложные модели, зная, что колеса больше не помеха.

В последнее время всем известный концепт колеса часто подвергается изменениям. Например, колесо от Electron имеет электромотор мощностью 400 ватт, который способен развивать скорость до 35 км / ч. На одном его заряде можно проехать около 80 км.

В свою очередь компания Continental пересмотрела свой взгляд на колеса для автомобилей и полностью изменила их конструкцию.

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