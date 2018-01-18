Нацгвардия патрулирует Измаил Одесской области, который из-за непогоды остался без света, воды и отопления
18 января, 2018, 22:55
На Одесчине дополнительные патрули Национальной гвардии и Нацполиции вышли на улицы города Измаил, который утром был обесточен и из-за непогоды остался без света, воды и тепла
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как сообщил мэр города Андрей Абрамченко, такое решение принято для предотвращения случаев мародерства.
По состоянию на 20:00 в городе частично восстановлено электро- и водоснабжение объектов медико-социальной инфраструктуры.
Всего в Одесском регионе обесточены 558 населенных пунктов, проинформировали на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.
18 января Одесса и Одесская область оказались под влиянием активного циклона. На юг и север региона он принес мощные снегопады и снег с дождем, в областной центр — сильный дождь. Осадки сопровождались шквалистым ветром.
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