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На Закарпатье нашли несколько месторождений золота

В Раховском районе Закарпатской области нашли несколько месторождений золота

Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины.

"Весомый результат получен по поисковой оценке рудопроявлений золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе ранее проведенных буровых, горных и лабораторных работ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Белопотокского рудопроявления в количестве 2,4 тонн", - говорится в сообщении.

По данным Госгеонедр, эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского района, которые направлены на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений

Кроме того, в 2017 году Госгеонедра продолжали работы по оценке прогнозных ресурсов метана Львовско-Волынского угольного бассейна по выявлению перспективных структур для подземного выщелачивания калийных солей Предкарпатья.

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