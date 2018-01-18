На Одесчине из-за непогоды закрыли пункты пропуска на границе

18 января, 2018, 18:27

Из-за непогоды в Одесской области ограничена работа ряда пунктов пропуска на украинско-молдовской границе

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, сейчас из-за непогоды в Украине в некоторых районах Одесской области произошел обрыв линий электропередач и обесточивание, что привело к осложнению движения через пункты пропуска на украинско-молдовской границе.

Сейчас в Одесской области не поизводится пропуск в пунктах пропуска "Долинское" (Ренийский район) и "Табаки" (Болградский район), а пассажиро-транспортный поток перенаправляется в ближайшие пункты пропуска "Рени" и "Виноградовка", где несут службу пограничники Измаильского отряда.

Кроме того, временно не производится оформление транспортных средств в пунктах пропуска "Граденицы" (Беляевский район) и "Августовское" (Тарутинский район). Движение перенаправлено в соседние пункты пропуска - "Кучурган" (Раздельнянский район) и "Малоярославец" (Тарутинский район), на участке ответственности Белгород-Днестровского района.

Пограничники просят граждан, которые планируют пересекать границу в этих автомобильных пунктах пропуска воздерживаться от поездок в ближайшее время.