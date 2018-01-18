На Одесчине из-за непогоды закрыли пункты пропуска на границе
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, сейчас из-за непогоды в Украине в некоторых районах Одесской области произошел обрыв линий электропередач и обесточивание, что привело к осложнению движения через пункты пропуска на украинско-молдовской границе.
Сейчас в Одесской области не поизводится пропуск в пунктах пропуска "Долинское" (Ренийский район) и "Табаки" (Болградский район), а пассажиро-транспортный поток перенаправляется в ближайшие пункты пропуска "Рени" и "Виноградовка", где несут службу пограничники Измаильского отряда.
Кроме того, временно не производится оформление транспортных средств в пунктах пропуска "Граденицы" (Беляевский район) и "Августовское" (Тарутинский район). Движение перенаправлено в соседние пункты пропуска - "Кучурган" (Раздельнянский район) и "Малоярославец" (Тарутинский район), на участке ответственности Белгород-Днестровского района.
Пограничники просят граждан, которые планируют пересекать границу в этих автомобильных пунктах пропуска воздерживаться от поездок в ближайшее время.
- Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Украине движение по трассе Киев-Одесса с 15:00 максимально ограничено.
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