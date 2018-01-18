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На Донбассе за прошедшие сутки погибли трое украинских военных

За прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные группировки совершили 7 обстрелов позиций ВСУ, погибли трое военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики активизировались при темном времени суток в районе Светлодарской дуги. Враг вел огонь из гранатометов разных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении оккупанты нарушали договоренности о прекращении огня из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Песков.

Из минометов такого же калибра захватчики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого, а из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали наших воинов к боевому противостоянию неподалеку Новотроицкого. Особую огневую активность противник также проявлял в пригороде Авдеевки. В частности, на подступах к этому прифронтовому городу агрессор более часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие со стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий. Также в минувшие сутки во время выполнения боевого задания в результате подрыва техники на мине  ранение несовместимое с жизнью получили двое наших воинов. Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы.

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