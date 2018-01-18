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Минские соглашения не вернули к закону о реинтеграции Донбасса


фото: youtube
Народные депутаты отказались возвращать напоминание о Минских соглашениях к законопроекту "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от БПП, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщает Эспрессо.TV.

"Минска" нет. Причина в том, что природа этого пакта является отличной от природы законодательного нормативно-правового акта. Мы не можем дипломатические и политические пакты, которые имеют тенденцию изменяться во времени, имплементировать в украинское законодательство", - подчеркнул он.

Напомним, именно из-за статьи 7 законопроекта, где ранее упоминалось о Минских соглашениях, между депутатами возникли стычки во время принятия законопроекта в первом чтении.

В этой статье речь шла об обеспечении в рамках международно признанной границы Украины приоритетности безопасности выполнения положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года с целью создания условий для политического урегулирования.

В результате, эту статью изъяли из текста документа перед принятием его за основу.

  • Отметим, Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, Россия признается государством-агрессором, на которого возлагается ответственность за оккупацию украинских территорий.

 

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