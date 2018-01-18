Минфин направил правительству представление на увольнение Насирова

18 января, 2018, 12:18

Министерство финансов подало в Кабмин представление об увольнении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что такое решение было принято на основании информации от посольства Великобритании в Украине о наличии у Насирова британского гражданства.

"Министерство финансов на основании информации, полученной от Посольства Великобритании в Украине о наличии у главы ГФС Насирова гражданства Великобритании, с учетом требований ст. 84 ЗУ "О Государственной службе", вносит представление о прекращении в установленном порядке государственной службы Насирову в связи с утратой права на государственную службу или его ограничение, а именно установление факта приобретения им гражданства другой страны, и увольнении его с должности председателя ГФС", - отмечают в документе.