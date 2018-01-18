Минфин направил правительству представление на увольнение Насирова
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что такое решение было принято на основании информации от посольства Великобритании в Украине о наличии у Насирова британского гражданства.
"Министерство финансов на основании информации, полученной от Посольства Великобритании в Украине о наличии у главы ГФС Насирова гражданства Великобритании, с учетом требований ст. 84 ЗУ "О Государственной службе", вносит представление о прекращении в установленном порядке государственной службы Насирову в связи с утратой права на государственную службу или его ограничение, а именно установление факта приобретения им гражданства другой страны, и увольнении его с должности председателя ГФС", - отмечают в документе.
- Напомним, британская сторона подтвердила, что у Насирова есть британский паспорт.
- 17 января министр финансов Александр Данилюк поднял вопрос об увольнении Насирова за двойное гражданство. Премьер-министр Владимир Гройсман ответил, что ждет от Минфина официальное представление, после чего Насиров будет уволен.
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