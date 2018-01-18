МВФ требует изменений в пенсионной реформе из-за ее "неустойчивости"
Об этом заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".
Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Тем временем МВФ все же рассчитывает на внесение определенных изменений в это законодательство.
"Вместе с тем, присутствуют определенные недостатки, снижающие предполагаемое законодательством стимулирование граждан, которые работали более длительный срок и сделали большие взносы в пенсионную систему. Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих недостатков", - заявил Райс.
Читайте также: Ответы на все вопросы о новых пенсиях в Украине. Зачем вообще что-то менять
- Напомним, что пенсионная реформа и система ценообразования на газ являются главными условиями получения для Украины очередного транша от МВФ в размере $17,5 миллиардов.
- 3 октября Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе.
- По новому закону отменяется налогообложение пенсии работающих пенсионеров.
- Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир рассказал, что украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию.
- Тем временем в реформе нет пункта о перерасчете для пенсионеров оккупированного Донбасса.
- Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что индексация пенсий будет происходить ежегодно с учетом роста зарплат и потребительских цен.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать