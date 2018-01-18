МВФ требует изменений в пенсионной реформе из-за ее "неустойчивости"

18 января, 2018, 20:30

Международный валютный фонд требует изменений к пенсионной реформе из-за недостаточного стимула для граждан работать больше

Об этом заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Тем временем МВФ все же рассчитывает на внесение определенных изменений в это законодательство.

"Вместе с тем, присутствуют определенные недостатки, снижающие предполагаемое законодательством стимулирование граждан, которые работали более длительный срок и сделали большие взносы в пенсионную систему. Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих недостатков", - заявил Райс.

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