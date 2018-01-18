Мужчины подчиняются женщинам. Фотограф переснял сексистскую рекламу 50-х годов
18 января, 2018, 15:50
Фотограф Эли Резкаллах выпустил новый проект, в котором создал серию работ с переснятыми сексистскими рекламными плакатами 1950-х годов
Об этом пишет Buzzfeed.
Фотограф Эли Резкаллах решил создать параллельную реальность. По его замыслу, мужчины могли бы почувствовать в ней сполна влияние сексизма, окружавшего женщин тех лет.
Он надеется, что этот проект поможет людям, которые все еще мыслят гендерными стереотипами, взглянуть на ситуацию иначе.
- Семейная пара, которая приобрела фотосессию у "профессионального" фотографа за $250, получила неудачно отредактированные фото со "стеклянными" лицами.
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