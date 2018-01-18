Мужчины подчиняются женщинам. Фотограф переснял сексистскую рекламу 50-х годов

18 января, 2018, 15:50

Фотограф Эли Резкаллах выпустил новый проект, в котором создал серию работ с переснятыми сексистскими рекламными плакатами 1950-х годов

Об этом пишет Buzzfeed.

Фотограф Эли Резкаллах решил создать параллельную реальность. По его замыслу, мужчины могли бы почувствовать в ней сполна влияние сексизма, окружавшего женщин тех лет.

Он надеется, что этот проект поможет людям, которые все еще мыслят гендерными стереотипами, взглянуть на ситуацию иначе.