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Мода против пластикового мусора. Известный бренд снял видеокампейн-протест к новой коллекции

Бренд Stella McCartney сняли видеокампейн весенней коллекции бренда, в котором показали проблему замусоривания планеты пластиком

Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.

Видеокампейн снимали на берегах Сардинии. В клипе использовали контрастные кадры: сначала в видео появляются молодые девушки, которые веселятся на пляже и в чистой воде.

Позже в ролике показывают девушку, которая плавает в воде, заполненной пластиковыми бутылками. Также в видео есть пожилые пловчихи в ретроочках.

Так авторы хотели показать, каким скоротечным есть время, а также показать одну из проблем — большое количество пластика, который загрязняет планету. Режиссером видео видео стал Джонни Дюфорт, а композитором стал итальянец Роберто Каччапальи, трек Sparkling World которого использовали в видеокампейне.

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