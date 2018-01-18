Мода против пластикового мусора. Известный бренд снял видеокампейн-протест к новой коллекции
Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.
Видеокампейн снимали на берегах Сардинии. В клипе использовали контрастные кадры: сначала в видео появляются молодые девушки, которые веселятся на пляже и в чистой воде.
Позже в ролике показывают девушку, которая плавает в воде, заполненной пластиковыми бутылками. Также в видео есть пожилые пловчихи в ретроочках.
Так авторы хотели показать, каким скоротечным есть время, а также показать одну из проблем — большое количество пластика, который загрязняет планету. Режиссером видео видео стал Джонни Дюфорт, а композитором стал итальянец Роберто Каччапальи, трек Sparkling World которого использовали в видеокампейне.
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Напомним, певица Бьорк снялась в костюме украинского дизайнера для промо альбома.
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