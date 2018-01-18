Крымский судостроительный завод в обход санкций получил немецкие генераторы

18 января, 2018, 23:17

Крымский судостроительный завод "Залив", который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Министерства транспорта РФ.

Эту информацию изданию подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний. По его данным, оборудование компании MAN пришлось устанавливать на судно именно из-за отказа финской компании.

Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.

"Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Затока", - сказал представитель MAN Diesel & Turbo, добавив, что MAN не поставлял генераторы на "Затоку" "последние десять лет".

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму и концерн строго придерживается этих указаний. В то же время он предположил, что завод мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но "MAN не может это контролировать и знать об этом".

Представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии заявил, что правительство страны не комментирует экспортные вопросы частных компаний.

В марте 2017 немецкий концерн Siemens заявил, что выполнил поставки четырех газовых турбин российскому "Технопромэкспорт" по контракту, который был заключен до введения соответствующих санкций.

5 июля Reuters сообщил, ссылаясь на свои источники, что компания Siemens в обход санкций поставила в Крыму газовые турбины для строительства электростанции.

6 июля компания Siemens сказала, что поставила в оккупированный Крым свои газовые турбины для строительства электростанции.

Впоследствии, 5 декабря, немецкий концерн заявил, что его обманули при подписании контракта. А именно обещали, что турбины доставят на Таманский полуостров, а не в Крым.

14 декабря арбитражный суд Москвы отказал в иске немецкой компании Siemens по возврату так называемых крымских турбин.