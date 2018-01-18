 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Крымский судостроительный завод в обход санкций получил немецкие генераторы

Крымский судостроительный завод "Залив", который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Министерства транспорта РФ.

Эту информацию изданию подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний. По его данным, оборудование компании MAN пришлось устанавливать на судно именно из-за отказа финской компании.

Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.

"Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Затока", - сказал представитель MAN Diesel & Turbo, добавив, что MAN не поставлял генераторы на "Затоку" "последние десять лет".

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму и концерн строго придерживается этих указаний. В то же время он предположил, что завод мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но "MAN не может это контролировать и знать об этом".

Представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии заявил, что правительство страны не комментирует экспортные вопросы частных компаний.

В марте 2017 немецкий концерн Siemens заявил, что выполнил поставки четырех газовых турбин российскому "Технопромэкспорт" по контракту, который был заключен до введения соответствующих санкций.
5 июля Reuters сообщил, ссылаясь на свои источники, что компания Siemens в обход санкций поставила в Крыму газовые турбины для строительства электростанции.
6 июля компания Siemens сказала, что поставила в оккупированный Крым свои газовые турбины для строительства электростанции.
Впоследствии, 5 декабря, немецкий концерн заявил, что его обманули при подписании контракта. А именно обещали, что турбины доставят на Таманский полуостров, а не в Крым.
14 декабря арбитражный суд Москвы отказал в иске немецкой компании Siemens по возврату так называемых крымских турбин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать