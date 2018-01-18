Крымский судостроительный завод в обход санкций получил немецкие генераторы
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Министерства транспорта РФ.
Эту информацию изданию подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний. По его данным, оборудование компании MAN пришлось устанавливать на судно именно из-за отказа финской компании.
Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.
"Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Затока", - сказал представитель MAN Diesel & Turbo, добавив, что MAN не поставлял генераторы на "Затоку" "последние десять лет".
Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму и концерн строго придерживается этих указаний. В то же время он предположил, что завод мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но "MAN не может это контролировать и знать об этом".
Представитель Федерального министерства экономики и энергетики Германии заявил, что правительство страны не комментирует экспортные вопросы частных компаний.
В марте 2017 немецкий концерн Siemens заявил, что выполнил поставки четырех газовых турбин российскому "Технопромэкспорт" по контракту, который был заключен до введения соответствующих санкций.
5 июля Reuters сообщил, ссылаясь на свои источники, что компания Siemens в обход санкций поставила в Крыму газовые турбины для строительства электростанции.
6 июля компания Siemens сказала, что поставила в оккупированный Крым свои газовые турбины для строительства электростанции.
Впоследствии, 5 декабря, немецкий концерн заявил, что его обманули при подписании контракта. А именно обещали, что турбины доставят на Таманский полуостров, а не в Крым.
14 декабря арбитражный суд Москвы отказал в иске немецкой компании Siemens по возврату так называемых крымских турбин.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать