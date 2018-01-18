Кремль уже не замаскирует войну: В СНБО назвали главные преимущества закона о реинтеграции
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-центр СНБО.
Он отметил, что законопроект таки приняли, несмотря на яростное сопротивление провокаторов, которые работают против Украины, и истерию России.
Он пояснил, что этот документ создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины на Донбассе.
"Кроме того, расширяя возможности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции относительно отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановление территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов.
По его словам, законопроект четко определяет Россию государством‑агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными.
"Это полностью перечеркивает попытки замаскировать РФ войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах", - подытожил Турчинов.
- Отметим, Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, Россия признается государством-агрессором, на которую возлагается ответственность за оккупацию украинских территорий.
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