Кремль уже не замаскирует войну: В СНБО назвали главные преимущества закона о реинтеграции

18 января, 2018, 13:30

Принятый Верховной Радой законопроект № 7163 о реинтеграции Донбасса позволит усилить позицию Украины в международных судах

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-центр СНБО.

Он отметил, что законопроект таки приняли, несмотря на яростное сопротивление провокаторов, которые работают против Украины, и истерию России.

Он пояснил, что этот документ создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины на Донбассе.

"Кроме того, расширяя возможности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции относительно отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановление территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, законопроект четко определяет Россию государством‑агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными.

"Это полностью перечеркивает попытки замаскировать РФ войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах", - подытожил Турчинов.