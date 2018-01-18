Кого не допустят к приватизации госимущества. Комментарий главы ФГИ
18 января, 2018, 14:23
К участию в приватизации государственного имущества в Украине не будут допускать резидентов России, а также лиц, которые занесены к санкционным спискам
Об этом сообщил и. о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает "РБК-Украина".
"Мы стараемся максимально ограничить участие страны-агрессора, людей и компаний, которые находятся в списках на уровне нашего государства и иностранных партнеров", - заявил Трубаров.
По его словам, в законе о приватизации госимущества прописаны механизмы, которые позволят отслеживать "грязные средства", чтобы не допустить их владельцев к приватизации.
- Напомним, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7066 "О приватизации государственного имущества".
- Принятие закона о приватизации является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине следующего транша.
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