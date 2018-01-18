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Human Rights Watch заявила о нарушении россиянами прав человека на Донбассе и в Крыму


фото: artemtyurin
В своем Всемирном докладе 2018 Human Rights Watch заявила, что на оккупированном Донбассе пророссийские власти, пренебрегая принципами права, произвольно задерживали людей и подвергали их насильственным исчезновениям

Об этом сообщает пресс-служба организации.

На 643 страницах 28-го издания своей Всемирного доклада Human Rights Watch рассматривает практику применения прав человека в более чем 90 странах мира.

В отчете говорится о нарушении прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

На оккупированном Донбассе пророссийские де-факто власти, пренебрегая принципами верховенства права, произвольно задерживали людей и подвергали их насильственным исчезновениям.

"С начала российской оккупации Крыма в 2014 году на полуострове продолжается кризис в области прав человека. Российские власти абсолютно подавили открытую критику действий России в Крыму, вводя в частности уголовное преследование. Кроме того, из-за своей проукраинской позиции объектом репрессий со стороны российской власти стали крымские татары, которых подвергают уголовному преследованию по ложным обвинениям в сепаратизме и терроризме ", - говорится в отчете.

В течение 2017 г. вследствие боевых действий на востоке Украины мирное население и гражданская инфраструктура подвергались опасности со стороны всех участников вооруженного конфликта. В течение 2018 г. приоритетным направлением деятельности украинского правительства и его международных партнеров должно стать привлечение к ответственности причастных к пыткам, насильственным исчезновениям, нападениям на журналистов, а также на антикоррупционные и правозащитные организации заявили в организации.

"В прошлом году отношение Киева к своим обязательствам по правам человека было таким, как будто они не являются обязательными для исполнения. Власть прибегает к определенным крайне недемократическим действийям и предлагает новые законопроекты, которые подрывают основные свободы украинцев", - говорит Таня Купер, исследовательница Human Rights Watch в Украине.

Как считают в Human Rights Watch, в последние месяцы украинским правительством приняты определенные меры в направлении ограничения свободы высказываний, деятельности СМИ и объединений под предлогом необходимости противостоять военной агрессии России на востоке Украины и антиукраинской пропаганде. В марте властью был одобрен законопроект о введении уголовной ответственности против антикоррупционным активистов, которые не обнародовали информацию о своих доходах. В июле президент Петр Порошенко предложил законопроект о введении обременительных и чрезмерных требований публичной отчетности онлайн для всех неприбыльных организаций.

"Перспективы правосудия в отношении преступлений, совершенных во время акций протеста Майдан-2014, которые привели к смене украинского правительства, а также массовых беспорядков в Одессе продолжают оставаться призрачными. Через четыре года после Майдана власть демонстрирует нежелание обеспечить эффективное судебное преследование причастных к гибели более ста человек и ко многим другим преступлениям ", - написали в организации.

  • Human Rights Watch - международная неправительственная, неприбыльная организация, которая занимается защитой прав человека более чем в 70 странах мира со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Организация была основана в 1978 году. По официальным заявлениям организации, она не получает финансовой помощи от правительственных структур, существуя за счет частных пожертвований.
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