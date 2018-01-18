Грузовикам закрыли въезд в Киев, а возле дорог появились пункты обогрева

18 января, 2018, 10:04

18 января киевские власти временно ограничили въезд в город большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям из-за снегопада

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел в своем аккаунте в Twitter.

В ведомстве напомнили, что сегодня в столице вводится ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений.

"Поэтому, в местах отстоя транспорта уже разворачиваются пункты обогрева, где водители смогут согреться, выпить горячего чая", - подчеркнули в МВД.

По информации спасателей, за прошедшие сутки они вытащили из снежного плена 59 автомобилей и оказали помощь 76 гражданам. Из-за непогоды в течение суток были обесточены 63 населенных пункта.

Уважаемые водители!



Хотим вам напомнить, что 18 января в Киеве вводится ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений.

Поэтому, в местах отстоя транспорта уже разворачиваются пункты обогрева, где водители смогут согреться, выпить горячего чая. pic.twitter.com/b7EMIGSljv — МВД Украины (@MVS_UA) 18 января 2018 г