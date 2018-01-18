Грузовикам закрыли въезд в Киев, а возле дорог появились пункты обогрева
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел в своем аккаунте в Twitter.
В ведомстве напомнили, что сегодня в столице вводится ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений.
"Поэтому, в местах отстоя транспорта уже разворачиваются пункты обогрева, где водители смогут согреться, выпить горячего чая", - подчеркнули в МВД.
По информации спасателей, за прошедшие сутки они вытащили из снежного плена 59 автомобилей и оказали помощь 76 гражданам. Из-за непогоды в течение суток были обесточены 63 населенных пункта.
Уважаемые водители!— МВД Украины (@MVS_UA) 18 января 2018 г
Хотим вам напомнить, что 18 января в Киеве вводится ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений.
Поэтому, в местах отстоя транспорта уже разворачиваются пункты обогрева, где водители смогут согреться, выпить горячего чая. pic.twitter.com/b7EMIGSljv
- Отметим, 18 января на всей территории Украины ожидается значительное осложнение погодных условий с сильным ветром и снегопадами.
- Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководителей районных и областных госадминистраций быть готовы к круглосуточной работе во время снегопадов 18 января.
- Кабмин обязал глав ОГА и РГА не покидать пределы областей на время непогоды.
- Из-за непогоды принято решение ограничить движение большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской и Черкасской областях.
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