Германия позакрывала школы: там готовятся к снежной буре

18 января, 2018, 12:56

Во многих частях Германии позакрывали школы, поскольку страна готовится к снежной буре с дождем и порывистым ветром

Об этом сообщает The Associated Press.

Немецкие власти призвали своих граждан, особенно в западной и северной частях Германии, по возможности не выходить из дома в четверг, 18 января.

Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что по данным полиции, аварии происходили "каждую минуту" на шоссе между Вильгельмсгафен и Вестерштеде в северной Германии.

Сообщается, что накануне в северной и южной частях страны произошло большое количество ДТП из-за сильного снегопада и скользких дорог. Руководство немецкой железной дороги заявило на своем сайте, что возможны задержки в движении, поскольку из-за бури много поездов снизят скорость.