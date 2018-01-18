 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Германия позакрывала школы: там готовятся к снежной буре

Во многих частях Германии позакрывали школы, поскольку страна готовится к снежной буре с дождем и порывистым ветром

Об этом сообщает The Associated Press.

Немецкие власти призвали своих граждан, особенно в западной и северной частях Германии, по возможности не выходить из дома в четверг, 18 января.

Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что по данным полиции, аварии происходили "каждую минуту" на шоссе между Вильгельмсгафен и Вестерштеде в северной Германии.

null

Сообщается, что накануне в северной и южной частях страны произошло большое количество ДТП из-за сильного снегопада и скользких дорог. Руководство немецкой железной дороги заявило на своем сайте, что возможны задержки в движении, поскольку из-за бури много поездов снизят скорость.

  • Напомним, консульская служба Министерства иностранных дел Украины предупреждает о шторме в Европе. В частности, а в Нидерландах отменено более 200 авиарейсов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2018 четверг

больше новостей

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать