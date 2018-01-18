Фильм о погибшем в АТО певце Василию Слипаку выйдет в прокат в феврале

18 января, 2018, 11:46

Документальный фильм "Миф" о жизни и гибели украинского оперного певца с мировым именем Василия Слипака, который был добровольцем в АТО и погиб во время боевых действий, выйдет в широкий прокат в украинских кинотеатрах 8 февраля

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Госкино Украины.

Василий Слипак родился во Львове, выигрывал вокальные конкурсы и в конце концов переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там певец снискал славу и сделал успешную карьеру на мировых оперных сценах. Слипак принял активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, впоследствии присоединился к волонтерскому движению, а затем оставил сцену и ушел добровольцем воевать на Донбасс. На войне он имел позывной "Миф". Во время выполнения боевого задания Слипак погиб от пули снайпера.

Василий Слипак - кавалер ордена "За мужество" І степени, Герой Украины, кавалер ордена "Золотая Звезда".

Режиссерами картины про украинского героя является Леонид Кантер и Иван Ясний, продюсерами – Екатерина Мизина и Александр Дриз. В ленте сочетаются документальные кадры и анимацию, которую создал украинский карикатурист Юрий Журавель. Проект "Мифа" стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Сумма государственной финансовой поддержки фильма составила 620 тыс. грн. при общей стоимости производства 1,577 млн грн.

Съемки ленты проходили с августа 2016 года до апреля 2017, в Париже, Львове и на фронте на Светлодарской дуге.