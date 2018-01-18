ФСБ задержала украинца, который якобы осквернил флаг России
18 января, 2018, 13:29
ФСБ России заявила о задержании в Крыму гражданина Украины, который якобы опорочил флаг и герб России
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.
За якобы надругательство над флагом 35-летнего украинца разыскивали с середины октября 2017 года. Его задержали на пункте пропуска "Армянск" якобы во время проверки документов.
В ФСБ подчеркнули, что украинцу грозит до года лишения свободы.
"Мужчине инкриминируют надругательство над государственным гербом и флагом России, что наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок", - говорится в сообщении ФСБ.
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