ФСБ задержала украинца, который якобы осквернил флаг России

18 января, 2018, 13:29

ФСБ России заявила о задержании в Крыму гражданина Украины, который якобы опорочил флаг и герб России

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

За якобы надругательство над флагом 35-летнего украинца разыскивали с середины октября 2017 года. Его задержали на пункте пропуска "Армянск" якобы во время проверки документов.

В ФСБ подчеркнули, что украинцу грозит до года лишения свободы.

"Мужчине инкриминируют надругательство над государственным гербом и флагом России, что наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок", - говорится в сообщении ФСБ.