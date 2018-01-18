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ФСБ задержала украинца, который якобы осквернил флаг России


фото: politeka
ФСБ России заявила о задержании в Крыму гражданина Украины, который якобы опорочил флаг и герб России

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

За якобы надругательство над флагом 35-летнего украинца разыскивали с середины октября 2017 года. Его задержали на пункте пропуска "Армянск" якобы во время проверки документов.

В ФСБ подчеркнули, что украинцу грозит до года лишения свободы.

"Мужчине инкриминируют надругательство над государственным гербом и флагом России, что наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок", - говорится в сообщении ФСБ.

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