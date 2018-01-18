Фейковый аккаунт "Киевской перепички" продали за 1 биткоин
Об этом говорится в сообщении на Instagram.
Авторы проекта @perepichka_1981 за 3 дня собрали 42 заявки на покупку. В среднем за страницу предлагали $3-6 тысяч.
Сообщается, что владельцы вложили в аккаунт $800, а продали за суммарную цену в 374,65 тысячи гривен. Сама страница в Instagram стоила 1 биткоин (по курсу 16 января 336,1 тысячи гривен), а право собственности на неопубликованные фото продали за 900 монет криптовалюти Ripple (39 073 гривен).
Известно, что новыми владельцами аккаунта стали "айтишники, майнери из Днепра".
"Покупаем аккаунт, чтобы он стал платформой для информирования о нашем новом проекте - ферму майнинга в Польше. Мы считаем, что привлечь внимание через самый популярный и громкий аккаунт в Украине будет интереснее, чем закупать рекламу", - прокомментировали покупку страницы новые владельцы.
@perepichka_1981 продана. получили 42 заявки на покупку аккаунта. Какая-то часть троллинг, но большинство были с реальными цифрами. в среднем за страницу предлагали от 3000 до 6000$. за два дня аукциона вновь о нас написали The Village, AIN.ua, bit.ua, Strana.ua, Украинские новости, MMR.ua, Znaj.ua Вести, о нас говорили на 24 канале и Эспрессо.TV. Спасибо AIN.ua покупатели узнали о нас с вашей новости. спасибо bit.ua за отзывчивость. Лучший сайт, вы всегда первыми получали новости от нас. простите все, кого обидели или задели. мы вложили 800$☝️Цена продажи. За аккаунт боролись три человека. продюсер телеканала - 9000$ для нового развлекательного проекта в зашкварах. IT стартап из Белоруссии - 9600$. и победители - айтишники, майнеры из Днепра. Дальше цитаты новых владельцев: Покупаем аккаунт, чтоб он стал платформой для информировании о нашем новом проекте - майнинговой фермы в Польше. Мы считаем, что привлечь внимание через самый популярный и нашумевший аккаунт в Украине будет интереснее, чем закупать рекламу. все подписчики аккаунта получат скидки на оборудование в нашей ферме, которая будет строится по принципу фандрайзинга. Мы договорились о дешевой электроэнергии в Польше, там не похищают майнеров. Хотим извиниться за оскорбление женщин. Больше этого не будет. здесь будет ecommerce платформа для продажи оборудования и комплектующих для майнинга. мы благодарны авторам проекта за усилия, которые они приложили и обязуемся не опубликовывать их имена без на то их согласия. Больше в Украине никто так не шумел в Instagram. Наш респект. Цена покупки: 1 BTC (по курсу $11 752, 49, что равно 336 107 гривен), 990 XPR (за права на фотографии, что равно $1366, 39 073 гривен). Оплата передана 16 января 2018. Суммарная сумма сделки: $13 118. С 12.00 17 января аккаунт продан и передается новому владельцу. Мы передаем доступ (номер телефона, e-mail, пароли), передаем сам мобильный телефон, с которого делались посты и к которому привязан аккаунт, передаем расписки моделей и фотографа с разрешением на использование фото, все фотографии. права на аккаунт переданы без права их вернуть. Всем спасибо за хайп!
- 15 января владельцы фейковой страницы столичной перепички выставили проект на аукцион с начальной стоимостью $5200.
- За последние два дня первые биткоиновые миллиардеры братья Уинклвоссы потеряли $600 млн.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать