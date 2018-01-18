@perepichka_1981 продана. получили 42 заявки на покупку аккаунта. Какая-то часть троллинг, но большинство были с реальными цифрами. в среднем за страницу предлагали от 3000 до 6000$. за два дня аукциона вновь о нас написали The Village, AIN.ua, bit.ua, Strana.ua, Украинские новости, MMR.ua, Znaj.ua Вести, о нас говорили на 24 канале и Эспрессо.TV. Спасибо AIN.ua покупатели узнали о нас с вашей новости. спасибо bit.ua за отзывчивость. Лучший сайт, вы всегда первыми получали новости от нас. простите все, кого обидели или задели. мы вложили 800$☝️Цена продажи. За аккаунт боролись три человека. продюсер телеканала - 9000$ для нового развлекательного проекта в зашкварах. IT стартап из Белоруссии - 9600$. и победители - айтишники, майнеры из Днепра. Дальше цитаты новых владельцев: Покупаем аккаунт, чтоб он стал платформой для информировании о нашем новом проекте - майнинговой фермы в Польше. Мы считаем, что привлечь внимание через самый популярный и нашумевший аккаунт в Украине будет интереснее, чем закупать рекламу. все подписчики аккаунта получат скидки на оборудование в нашей ферме, которая будет строится по принципу фандрайзинга. Мы договорились о дешевой электроэнергии в Польше, там не похищают майнеров. Хотим извиниться за оскорбление женщин. Больше этого не будет. здесь будет ecommerce платформа для продажи оборудования и комплектующих для майнинга. мы благодарны авторам проекта за усилия, которые они приложили и обязуемся не опубликовывать их имена без на то их согласия. Больше в Украине никто так не шумел в Instagram. Наш респект. Цена покупки: 1 BTC (по курсу $11 752, 49, что равно 336 107 гривен), 990 XPR (за права на фотографии, что равно $1366, 39 073 гривен). Оплата передана 16 января 2018. Суммарная сумма сделки: $13 118. С 12.00 17 января аккаунт продан и передается новому владельцу. Мы передаем доступ (номер телефона, e-mail, пароли), передаем сам мобильный телефон, с которого делались посты и к которому привязан аккаунт, передаем расписки моделей и фотографа с разрешением на использование фото, все фотографии. права на аккаунт переданы без права их вернуть. Всем спасибо за хайп!

Публикация вот Perepichka 1981 (@perepichka_1981) Янв 17, 2018 at 12:11 PST