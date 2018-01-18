ФБР расследует возможную связь России с организацией, поддерживавшей Трампа во время выборов

18 января, 2018, 16:40

ФБР расследует возможный перевод влиятельным российским банкиром денег для американской Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association) с целью помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы

Об этом сообщает издание McClatchy со ссылкой на два информированных в расследовании источника.

По данным издания, ФБР проверяет активность заместителя председателя Банка России Александра Торшина, известного связями с российским президентом Владимиром Путиным.

Источники предоставили информацию на условиях анонимности, а официальные представители следствия отказались от комментариев. Пока неизвестно, как долго уже идет расследование в отношении Торшина.

NRA является некоммерческой организацией, провозглашает главной целью защиту Второй поправки к Конституции США о праве граждан на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия. Ассоциация позиционирует себя как внепартийную и некоммерческую, однако во время президентских выборов 2016 года она потратила $30 млн на поддержку Трампа, выступающего за Вторую поправку.

Информация о проверке российского банкира появилась, когда расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно вмешательства РФ набрало сильные обороты.

Следователи трех комитетов Конгресса, расследующие российское вмешательство в 2016 году, также проявили интерес к Торшину, который в мае 2016 года общался с Дональдом Трампом-младшим в Кентукки.

Власти Испании подозревают Торшина в отмывании денег через испанские банки и собственность.