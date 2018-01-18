ФБР расследует возможную связь России с организацией, поддерживавшей Трампа во время выборов
Об этом сообщает издание McClatchy со ссылкой на два информированных в расследовании источника.
По данным издания, ФБР проверяет активность заместителя председателя Банка России Александра Торшина, известного связями с российским президентом Владимиром Путиным.
Источники предоставили информацию на условиях анонимности, а официальные представители следствия отказались от комментариев. Пока неизвестно, как долго уже идет расследование в отношении Торшина.
NRA является некоммерческой организацией, провозглашает главной целью защиту Второй поправки к Конституции США о праве граждан на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия. Ассоциация позиционирует себя как внепартийную и некоммерческую, однако во время президентских выборов 2016 года она потратила $30 млн на поддержку Трампа, выступающего за Вторую поправку.
Информация о проверке российского банкира появилась, когда расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно вмешательства РФ набрало сильные обороты.
Следователи трех комитетов Конгресса, расследующие российское вмешательство в 2016 году, также проявили интерес к Торшину, который в мае 2016 года общался с Дональдом Трампом-младшим в Кентукки.
Власти Испании подозревают Торшина в отмывании денег через испанские банки и собственность.
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